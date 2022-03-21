Никакого картофеля, риса и макарон: почему Елизавета II принципиально не ест популярные продукты

Кроме того, королева не разрешает употреблять их и другим членам семьи.

Над меню Елизаветы II трудятся не один десяток человек. К еде у королевы особое отношение. Накануне стало известно, что она не только ограничивает себя в приеме некоторых блюд, но и принципиально не ест картофель, рис и макароны. И другим членам королевской семьи запрещает.

Все дело в том, что британская королева уже много лет придерживается безуглеводной диеты.

«Она очень дисциплинирована», — рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди в интервью The Telegraph.

По словам специалиста, на обед или ужин монарх может съесть жареную рыбу или курицу с большой тарелкой салата.

Добавим, ранее стало известно, почему Елизавета II не ест квадратные сэндвичи. Оказалось, что этой традиции уже много лет.

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