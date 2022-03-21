Никаких острых углов: почему Елизавета II ест только округлые сэндвичи

О вкусовых пристрастиях Елизаветы II и всех членов британской королевской семьи сказано довольно много. Так, например, давно известно, что монархи не едят лук и чеснок, фуа-гра и моллюсков. Прием в пищу последних запрещен ввиду высокого риска отравления.

Но на этом ограничения не заканчиваются. Форма подаваемых блюд тоже имеет большое значение. Выяснилось, что Елизавета II не будет брать с тарелки квадратные сэндвичи, ей подают только округлые.

Все дело в том, что по традиции, которая уходит корнями в далекое прошлое, считается, любой, кто преподносит еду с острыми краями, пытается свергнуть британский престол. Об этом рассказал бывший королевский шеф-повар Грэм Ньюбоулд в документальном фильме «Секреты королевской кухни».

Напомним, ранее стало известно, что королева впервые за 70 лет покинула Букингемский дворец. Она перебралась в Виндзорский замок.

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