«Елизавета II — прекрасный человек»: принц Гарри не собирается выставлять бабушку в негативном свете в своих мемуарах

Внук британской королевы расскажет о своей прежней жизни во дворце.

Королевский биограф Обид Скоби рассказал, что принц Гарри сконцентрирует внимание на своей истории при написании мемуаров. Конфликт с королевой Елизаветой не будет затронут.

У принца Гарри нет цели выставить бабушку в дурном свете. В мемуарах принца Гарри будут описаны история его жизни в королевской семье, отношения с братом и отцом, смерть матери и решение покинуть дворец.

«Гарри постоянно перепроверяет написанное, чтобы убедиться, что там нет материала, который мог бы выставить Елизавету II или ее правление в негативном ключе. Гарри хочет показать, что Елизавета II — прекрасный человек», — рассказал автор биографии герцога и герцогини Сассекских.

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«Я уверен, что пресса сильно ошибается по поводу того, что будет содержаться в этой книге. Едва ли Гарри хочет подорвать репутацию монархии», — передают слова Омида Скоби peopletalk.ru.

Напомним, ранее стало известно о самом горьком сожалении бабушки принца Гарри. Королева Елизавета II переживает, потому что почти все ее дети нарушили традиции, допустив развод в своих семьях.

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