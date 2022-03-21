«Я выхожу замуж»: уехавшая в США Малькова готовится к свадьбе

После развода с Романом Мальковым, который уже почти год является мужем актрисы Анастасии Макеевой, Светлана с тремя детьми осталась жить в Словении. Накануне она преподнесла сюрприз всем тем, кто ее поддерживает. Художница с детьми переехала жить в США.

В эти дни она гостит в Майами, а позже отправиться в Сиэтл. Именно там, по словам Светланы, живет ее будущий муж.

«Я выхожу замуж», — написала Малькова в своем телеграм-канале, который создавала специально для того, чтобы со своими фанатками обсуждать экс-супруга и Макееву.

Ранее Светлана отметила, что впервые о переезде задумалась почти пять месяцев назад, а спустя еще два начала собирать документы. В планах у Мальковой открыть школу рисования в США.

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