«Помогает энергия мужчин»: Юлия Салибекова рассказала, как не сломалась из-за развода с мужем Тиграном

Бывшие участники «Дома-2» Юлия и Тигран Салибековы разводятся после десяти лет семейной жизни и рождения троих сыновей.

В микроблоге Юлия Салибекова рассказала о том, что придает ей сил во время драматических событий, которые происходят в ее жизни.

Юлия Салибекова утверждает, что ни в коем случае нельзя жалеть себя и давать другим возможность жалеть тебя. И важно не путать понятия «свобода» и «одиночество»

«Многие пишут мне: «Как ты не сломалась?» Наверное, именно умение держаться курса по жизни и делать все дела вовремя, а то и заблаговременно — вытягивают меня из пучины!» — поделилась Юлия Салибекова.

Она рассказала, что с головой погружается в дела, в мысли о сыновьях, о их будущем. Ну, и конечно, Юлия Салибекова обращает внимание на мужчин.

«А еще помогает энергия мужчин, находящихся вокруг. Я им — улыбку, они мне — заряд!» — добавила Юлия Салибекова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.