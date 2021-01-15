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Ариана Гранде сделала ремикс на свой хит, пригласив двух рэп-исполнительниц

Молодая певица выпустила трек 34+35 (Remix).

Ариана Гранде сделала ремикс на свой хит, пригласив двух рэп-исполнительниц
Ариана Гранде порадовала фанатов новым ремксом. Фото: globallookpress.com

В ночь на 15 января популярная певица Ариана Гранде представила фанатам свой новый трек. Это ремикс на песню «34+35» с альбома Positions 2020 года, который 27-летняя девушка записала с двумя известными американскими рэпершами — Doja Cat и Megan Thee Stallion. Обе исполнительницы добавили в композицию по несколько строк от себя.

Вместе с ремиксом в YouTube вышло рисованное музыкальное видео со словами измененной песни.

Добавим, что песня «34+35» вошла в десятку лучших американского хит-парада Billboard Hot 100, а также заняла высокие позиции в чартах Австралии, Великобритании, Канады и других стран. Своей грубостью она несколько выбивается из общей концепции альбома Positions, в котором Ариана предстала нежной и ранимой девушкой, но сам трек Гранде очень понравился и она не могла не включить его в новую пластинку.

Напомним, недавно певица похвасталась обручальным кольцом — ее бойфренд Далтон Гомес позвал поп-звезду замуж.

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