Теперь уже точно роман: Ким Кардашьян подловили держащейся за руки с новым бойфрендом

Светская львица и мать четверых детей продолжила строить личную жизнь после развода с музыкантом.

После развода с рэпером Канье Уэстом у американской телезвезды Ким Кардашьян теперь уже точно появился новый парень. Об этом пишет западное издание Daily Mail, ссылаясь на свежие фотографии светской львицы.

На снимках, сделанных 17 ноября, 41-летняя Ким во время прогулки мило держится за руки с 28-летним Питом Дэвидсоном, актером телепередачи Saturday Night Live. В октябре Кардашьян как раз выступила звездным гостем данного шоу, а затем ее стали замечать на свиданиях в Нью-Йорке с этим молодым человеком.

Папарацци подловили, как Ким и Пит мило улыбаются друг другу. А еще они гуляли возле дома знаменитой матери сестер Кардашьян. Все эти детали уверили журналистов, что у пары не мимолетная интрижка, а полноценный роман. Хотя Дэвидсон известен, как тот еще повеса: у него были отношения со многими известными дамами, включая Ариану Гранде и Кейт Бекинсейл.

Добавим, что на свидание Ким надела кроссовки Yeezy, выпущенные ее бывшим мужем, с которым она рассталась в начале 2021 года. Напомним, у пары четверо детей. Канье Уэст летом отметился коротким романом с супермоделью Ириной Шейк. Его бывшей жене потребовалось больше времени, но и она решила дальше строить свою личную жизнь и не зацикливаться на роли матери.

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