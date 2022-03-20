«День весеннего равновесия»: Ольга Бузова по ошибке учредила новый праздник

Не каждый может посмеяться над собой. А вот артистка Ольга Бузова делает это без особого труда.

Недавно Бузова разметила в своем «Телеграме» публикацию из постоянной рубрики, где телеведущая рассказывает о праздниках.

Ольга написала, что отмечается 20 марта. Вот только исполнительница допустила ошибку в названии праздника.

«Знали ли вы, что сегодня, как минимум: 1. Международный день счастья 2. День весеннего равновесия 3. День Земли. Любите и берегите друг друга. Всем хорошего дня. Ваша Леди Бу», – отметила Ольга Бузова.

Позже Бузова решила исправься и записала голосовое сообщение с правками. Вот только телеведущая снова ошиблась:

«Лох – это судьба. Простите меня, пожалуйста. У меня немножко со вчерашнего дня голова не соображает. Сегодня не День равновесия. Это, видимо, я себе желаю равновесия душевного, спокойствия. Сегодня День равнодейстия. Но, как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому я всем нам сегодня желаю равновесия!».

Затем Ольге снова пришлось извиняться.

«Перепутала. Оля такая Оля. Но пусть и равновесие будет у нас у всех! Равноденствие — астрономическое явление, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. В любом случае счастья нам всем», – посмеялась над собой Бузова.

Напомним, ранее Ольга Бузова рассказала о своем состоянии после блокировки ее аккаунта в одной из самых популярных социальных сетей.

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