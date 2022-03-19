«Какая-то ошибка»: у Ольги Бузовой заблокировали аккаунт с 23 миллионами подписчиков

Стало известно, что недавно аккаунт исполнительницы Ольги Бузовой оказался заблокированным. В профиле знаменитости в одной из популярных социальных сетей больше нет ни фотографий, ни видео.

Многочисленные Stories Бузовой, которые она записывала почти каждый час ежедневно, тоже исчезли. Но самым большим разочарованием для артистки стала потеря 23 миллионов подписчиков.

«Надеюсь, это просто какая-то ошибка. Но если нет, вы знаете, где меня искать», – отреагировала Бузова в «Телеграме» на блокировку другого аккаунта.

К слову, Бузова не привыкла расслабляться и новых подписчиков артистка надеется обрести в другой социальной сети. Ольга пообещала подарить большой современный телевизор одному из счастливчиков среди ее поклонников в «Телеграме».

Таким способом Бузова заманивает старых и новых фанатов в свой свежий аккаунт в социальной сети.

Напомним, ранее Ольга Бузова приняла участие в съемках нового фильма «Давай разженимся» канала «Муз-ТВ». Исполнительница раскрыла тайну расставания с шоуменом Давидом Манукяном, а также вспомнила замужнюю жизнь с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.