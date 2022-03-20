«Мало кто меня поймет»: Ольга Бузова рассказала, как перенесла потерю 23 миллионов подписчиков

Артистка сожалеет, что больше не может зайти в личный профиль.

Исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова призналась, что тяжело переживает разлуку с заблокированным профилем в социальной сети.

К слову, недавно многие попрощались с популярной социальной сетью. Однако Бузова уверяет, что блокировка аккаунта хуже отмены пользования социальной сетью.

Бузова подчеркнула, что теперь намерена общаться с поклонниками только посредством «ВКонтакте» и «Телеграма». В последний мессенджер Бузова завлекает фолловеров плазменным телевизором, который она собирается разыграть.

«Мои хорошие, я пока только тут и в VK. Когда ты видишь, что моей страницы реально нет, это другие ощущения, нежели когда тебе говорят, что ее не будет. Мало кто меня поймет. Но ощущения так себе. Это мягко сказано. Берегите себя. Нет ничего важнее жизни. Всех люблю. А мне надо поспать», – заявила Ольга в своем «Телеграме».

Напомним, ранее Ольга Бузова лишилась аккаунта в одной из самых популярных социальных сетей. У телеведущей там было несколько десятков миллионов подписчиков.

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