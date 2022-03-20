«Ушел в запой ненадолго»: Амиран Сардаров рассказал о финансовых трудностях

Автор YouTube-шоу «Дневник хача» Амиран Сардаров пожаловался на банкротство.

Некогда богатый блогер отметил, что потерял очень много. Сардаров даже стал выпивать из-за проблем с финансами.

«Соцсеть заблочили в России, монетизацию на YouTube отменили. Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что нам всем конец. Сначала я ловил флеш роял, теперь я начал ловить разномастные цифры без картинок. Уехал в Америку — не получилось, приехал в Россию — началась спецоперация. Здесь по сути рынок с блогингом и шоу начинает очень быстро перестраиваться. Вот ушел в запой ненадолго, сейчас нормально — пришел в себя. Мы живем на рекламодателях, 99 % сейчас у меня просто отпало», — признался 35-летний создатель шоу «Дневник хача» в личном микроблоге.

Напомним, ранее Амиран Сардаров расстался с внучкой бывшего президента Узбекистана. При этом знаменитость с теплотой отзывается о своей экс-избраннице. Он желает бывшей девушке Марьям найти настоящую любовь, которую она заслужила.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.