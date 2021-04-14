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Свадьба в Лас-Вегасе: автор блога «Дневник хача» Амиран Сардаров женился на внучке экс-президента Узбекистана

На торжество эпатажный блогер явился в шортах.

Свадьба в Лас-Вегасе: автор блога «Дневник хача» Амиран Сардаров женился на внучке экс-президента Узбекистана
Амиран Сардаров. Фото: Михаил Фролов/«Комсомольская правда»

Автор YouTube-канала «Дневник хача» и весьма неординарная личность Амиран Сардаров, не так давно искавший себе возлюбленную с помощью своего же проекта «Невесту хачу», женился. Избранницей блогера стала завидная и состоятельная невеста Мириам Тилляева — внучка покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова.

Пара вступила в брак в Лас-Вегасе, устроив церемонию в церкви, ставшей культовой. Здесь в разное время произносили клятвы верности Фрэнк Синатра, Деми Мур, Бритни Спирс и другие звезды.

Невеста явилась на торжество, как и полагается, в традиционном белом платье, а вот Амиран остался верен себе и своей миссии удивлять публику – на регистрации брака он был в шортах.

Амиран Сардаров и его жена Мириам Тилляева
Амиран Сардаров и его жена Мириам Тилляева. Фото: instagram.com

Сами новобрачные пока никак не прокомментировали изменения своего статуса. Видео свадебной церемонии Мириам и Амирана поделился один из гостей торжества. Более того, влюбленные держали в секрете и свой роман. Ни у кого из них в соцсетях нет совместных фото.

Амиран Сардаров, известный своим нестандартным поведением, в сентябре прошлого года переехал в Америку. Как он тогда говорил, в поисках смысла жизни. И вот похоже, нашел.

Амиран Сардаров с красавицей Яной Кошкиной
Амиран Сардаров с красавицей Яной Кошкиной. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»

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