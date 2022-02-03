«Увы, так бывает»: Амиран Сардаров расстался с внучкой бывшего президента Узбекистана

Стало известно, что YouTube-блогер Амиран Сардаров вышел из отношений с наследницей экс-президента Узбекистана. Знаменитость прекратил роман с внучкой Ислама Каримова.

Сардаров обратился к бывшей возлюбленной в своем микроблоге. Амиран поблагодарил Марьям за проведенные вместе счастливые минуты. Блогер пожелал Тилляевой найти свое настоящее счастье.

«Мы с Машей расстались. Увы, так бывает. Хочу тебя поблагодарить за то, что была в моей жизни. Ты очень светлая, умная и энергичная. Желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди, ты найдешь свое счастье. Спасибо тебе за все!» — заявил Сардаров в личном микроблоге.

Амиран добавил к признанию общее фото с экс-избранницей.

Напомним, ранее о своем расставании заявила балерина Анастасия Волочкова. Еще недавно артистка была счастлива в отношениях с управляющим банного комплекса Сергеем. Однако роман звезды продлился всего месяц.

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