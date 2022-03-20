«Чуть руку не отгрызла»: Семенович нарвалась на озверевшую от голода рыбу

Анна Семенович держит дома аквариум с красивыми экзотическими рыбками и лично ухаживает за ними. Обычно эти животные обладают вполне миролюбивым характером, однако в этот раз что-то пошло не так.

«А хотите я вам покажу, как моя рыба мне чуть руку не отгрызла, когда я ее кормила?» — спросила певица поклонников в своем телеграм-канале.

Естественно, от такого зрелища никто не отказался. На обнародованном видео артистка зафиксировала момент нападения на нее. Видно, что Семенович очень сильно испугалась выпрыгнувшей твари. Но вряд ли, конечно, рыбка бы «отгрызла руку».

Сейчас многие фолловеры Анны переживают не только за руку их любимицы, но и за судьбу домашнего питомца.

«Еще не понятно, кто кого напугал и кто кому нанес травму, в том числе и психологическую», «Так вы ее накормили в итоге?», «Это месть за немытый аквариум», «Ну значит довели», — пишут в комментариях люди.

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