Семенович расплакалась, проведя «последний» прямой эфир в Instagram

Вечером 13 марта, перед блокировкой Instagram в России, певица Анна Семенович решила провести напоследок еще один «прямой эфир» с поклонниками в этой социальной сети.

44-летняя звезда говорила о позитивном мышлении, о новых проектах в других соцсетях, о похудении и любви к своей аудитории. Анна, как всегда, излучала позитив и даже танцевала перед камерой, но на последних секундах эфира было заметно, что ее глаза на мокром месте.

А через несколько минут она записала «сторис», уже не скрывая слезы.

«Если честно, мне немножко грустно… Люблю вас, мои родные, — сказала Семенович вытирая глаза. – Не прощаюсь с вами, говорю «Пока». Надо успокоиться… Что-то меня растрогал наш «прямой эфир»… Такой душевный получился».

Певица напомнила, что у нее есть страница «ВКонтакте» и Telegram-канал, и с мольбой попросила своих подписчиков не теряться.

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