А тут масок нет! 42-летняя Анна Семенович впервые показала свое настоящее лицо в Telegram

Певица Анна Семенович, как и многие российские звезды, после известия о закрытии популярной соцсети поспешила открыть свой телеграм-канал.

Он, конечно, очень сильно отличает от того, к которому привыкли селебрити. Здесь нет общей ленты и специальных масок и фильтров, которые корректируют внешность. Зато есть «кружки», видео, которое сразу же отправляется в канал, своеобразная альтернатива сторисам. И вот их теперь с интересом изучают пользователи. Ведь здесь наши знаменитости появляются ровно такими, какие они есть, без прикрас.

Фолловеры уже оценили натуральную внешность Ольги Бузовой, Тины Канделаки и Яны Рудковской. Теперь себя без обработки решилась показать и Анна Семенович.

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