Мраморная лестница, бассейн, пастельные тона: сколько стоит особняк Анастасии Заворотнюк в Крекшино

Актриса и ее муж Петр Чернышев въехали в новый дом в 2015 году.

В 2012 году актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев купили дом в деревне Крекшино, что в 25 км от МКАДа. Целых три года там шел ремонт, поэтому супруги смогли отпраздновать новоселье только в 2015 году.

При оформлении интерьера, звезда «Моей прекрасной няни» обращалась к специалистам. В результате особняк оформили в пастельных тонах. Не обошлось и без мраморной лестницы. Также известно, что в доме есть тренажерный зал и большой бассейн.

Специалисты оценивают стоимость особняка Заворотнюк в 2 млн долларов. Об этом пишет novostroev.ru.

Добавим, по слухам, недвижимостью в Крекшино также владеют Наташа Королева и Сергей Глушко, Владимир Винокур и Лев Лещенко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.