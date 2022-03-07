Телефон отключен: пропавшая из соцсетей Наташа Королева могла покинуть Россию

Певица больше недели не выходит на связь с поклонниками.

Уроженка Украины Наташа Королева уже больше недели не появляется в социальных сетях. Поклонники певицы бьют тревогу — неужели из-за событий на Украине артистка улетела в США, где живет ее мать Людмила Порывай.

Журналисты Teleprogramma.pro позвонили Королевой на мобильный телефон, но он оказался недоступным. Либо артистка его намеренно отключила из-за шквала звонков, либо находится не в России.

Напомним, что Наташа Королева, как и ее мама Людмила Порывай, родилась в Киеве. Певица воспитывалась в музыкальной семье. Порывай является заслуженной артисткой Украины и дирижером хоровой капеллы. Отец знаменитости трудился в академическом хоре.

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