Илона Маск выступит на судебном заседании Эмбер Херд и Джонни Деппа

Бизнесмен Илон Маск станет свидетелем на суде по делу Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд.

Отметим, что когда-то у Илона Маска и Эмбер Херд были романтические отношения. Так же, как у Эмбер Херд и актера Джеймса Франко. Оба бывших любовника артистки расскажут в суде подробности о своей бывшей возлюбленной.

Судебное заседание пройдет 24 марта в Вирджинии. Звездных и влиятельных свидетелей вызвал сам Джонни Депп. Маск и Франко выступят в поддержку исполнителя главной роли в фильме «Пираты Карибского моря».

В суде будут зачитаны личные переписки Эмбер и Джонни. Сума иска составляет 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Deadline.

Напомним, ранее бывшая жена Илона Маска стала встречаться со звездой «Игры престолов». Талула Райли подтвердила свои отношения с 31-летним актером Томасом Броди-Сангстером. Возлюбленный артистки младше ее на пять лет.

Избранник бывшей жены Илона Маска известен по фильмам «Игра престолов», «Бегущий в лабиринте» и «Ход королевы».

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