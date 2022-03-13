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Бывшая жена Илона Маска закрутила роман со звездой «Игры престолов»

Кавалер на пять лет младше своей возлюбленной.

Бывшая жена Илона Маска закрутила роман со звездой «Игры престолов»
Томас Броди-Сангстер и Талула Райли теперь вместе. Фото: globallookpress.com

Бывшая жена Илона Маска, 36-летняя британская актриса Талула Райли подтвердила свои отношения с коллегой по цеху, 31-летним Томасом Броди-Сангстером. Последний известен ролями в «Игре престолов», «Бегущем в лабиринте» и «Ходе королевы».

11 марта пара впервые вышла в свет вместе на красной ковровой дорожке премии British Academy Film Awards в Лондоне. Как пишут западные СМИ, актеры познакомились на съемках мини-сериала о панк-группе Sex Pistols в 2021 году.

Талула снималась в сериалах «Доктор Кто» и «Мир Дикого запада», а также в блокбастере «Бладшот». Но больше всего она известна, как вторая жена миллиардера и изобретателя Илона Маска. У пары не было детей, зато они вступали в брак дважды: с 2010 по 2012 годы и с 2013 по 2016. Ради актрисы Макс оставил первую жену Джастин Уилсон, которая родила ему пять детей.

Напомним, что в 2018 году у богача начался роман с канадской певице Граймс, с которой они завели двоих детей.

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