«Конкуренция»: мать Бузовой рассказала, из-за чего поругались ее дочки

Мать Ольги Бузовой Ирина Александровна подтвердила в шоу «Секрет на миллион» то, что ее дочери действительно часто ругаются. Причины – разные.

«Обижаются часто. Последнее, например, у кого из них я в Москве остановилась, кому позвонила первой, кому второй. Можно сказать, конкуренция за внимание мамы», — заявила она.

Напомним, недавно Ольга Бузова призналась в одном из интервью, что помогла сестре приобрести квартиру мечты. Похоже, эти слова не понравились Ане, и она резко высказалась по этому поводу.

«Реально? Хотим еще одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем», — посетовала Бузова-младшая.

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