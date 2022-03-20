«Был на седьмом небе от счастья»: Юлия Ковальчук вместе с дочерью удивили Алексея Чумакова в его день рождения

Исполнительница Юлия Ковальчук устроила сюрприз на день рождения своего мужа Алексея Чумакова.

Вместе с дочерью Амалией певица приготовила праздничный десерт. Любимые девочки Чумакова украсили весь дом воздушными шарами. А потом наследница артиста прочитала для папы стихотворение.

«Даже в такое напряженное время я хотела удивить Алексея. Мы с дочкой испекли ему вкуснейший пирог. Амелия сделала для папы фантастически красивую открытку и прочитала стихотворение. Леша был на седьмом небе от счастья», – призналась Юлия.

Ковальчук поделилась тем, что друзья подарили Чумакову на праздник.

«Друзья знают, что мы с Лешей меломаны. И дарят что-то, связанное с музыкой: редкие пластинки, технику, аппаратуру для студии. Также нам подарили по настоящей мексиканской шляпе. Наверное, для того, чтобы попали в Мексику, о которой давно мечтаем», – добавила Ковальчук в беседе с 7days.ru.

Напомним, ранее Юлия Ковальчук приготовила для семьи гречнево-кокосовые маффины. Певица не стала добавлять в десерт сахар, чтобы сохранить фигуру.

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