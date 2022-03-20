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Чат Филиппа и Валерии: Батрутдинов раскрыл тайну закулисья «Маски»

Шоу показывает канал НТВ.

Чат Филиппа и Валерии: Батрутдинов раскрыл тайну закулисья «Маски»
Тимур Батрутдинов. Фото: Global Look Press

За шоу «Маска», которое показывает НТВ, наблюдают миллионы зрителей. Оно является одним из самых рейтинговых программ российского телевидения. Безусловно, зрителям интересно не только то, что происходит на сцене, но и за кулисами.

Ранее в Сети обсуждали тот факт, что у членов жюри есть свой секретный чат, в котором они обсуждают участников шоу.

 «Либо нет секретного чатика, либо меня категорически не хотят туда пускать. Когда я прихожу на съемки, я понимаю, что никакого чата нет и договоренности тоже»— рассказал он в интервью WMJ.ru.

Также юморист отметил, что один чат все-таки есть. В нем общаются Валерия и Филипп Киркоров.

Напомним, что во втором сезоне «Маски» Тимур Батрутдинов сам был участников. Он выступал в образе Зайца, заняв четвертое место.

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