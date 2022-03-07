«Земляческий вопрос»: Тимур Батрутдинов пообщался с героем шоу «Маска» на татарском языке

Премьера третьего выпуска проекта «Маска-3» на НТВ подкинула телезрителям и членам жюри новую порцию загадок и поводов к размышлению. Судьи засомневались в своих предыдущих версиях и выдвинули новые, не менее реалистичные.

К примеру, после выступления Дракона Тимур Батрутдинов, который в этом сезоне в жюри на новенького, решил, что знает артистка под маской. И пообщался с разоблаченным.

«Я услышал версию Валерии до исполнения и всю песню слышал шикарное исполнение и представлял лицо Камиля Ларина. И в связи с этим у меня земляческий вопрос: син татар?», — спросил на татарском Батрутдинов.

Дракон ответил ему эхом на этот и следующий вопрос, просто повторив их. Чем запутал самого Тимура и его команду коллег.

Камиль Ларин, отметим, — это звезда проекта «Квартет И», актер театр и кино, заслуженный артист Республики Татарстан.

Кстати, ранее Батрутдинов рассказывал, что Дракон – это его товарищ по юмору Гарик Харламов. Он сам, якобы, ему в этом сознался.

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