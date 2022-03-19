«Да, пьет»: мать Бузовой высказалась о вредных привычках дочки

Женщина подчеркнула, что и сама не против погулять.

Мать Ольги Бузовой Ирина Александровна стала гостьей популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». На проекте женщина прокомментировала многочисленные слухи об алкоголизме певицы.

«Ну она живой человек, да, пьет, бывает. Когда мы вместе отдыхаем, то предпочитаем белые сухие вина», — заявила она.

Комментируя скандал с Клавой Кокой, женщина подчеркнула, что сама в этом возрасте могла гульнуть, да громко.

«Ну, выставила она видео. Но Ольге надо было думать – с кем гуляешь. В какой компании можно такое себе позволить, а в какой – нет», — отметила Ирина Александровна.

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