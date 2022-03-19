«Ходит по клубам без тебя»: Бузова поделилась тайными моментами романа с Манукяном

Телеведущая Ольга Бузова приняла участие в съемках фильма «Давай разженимся» на канале «Муз-ТВ».

Исполнительница поделилась подробностями развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, который изменил ей. Также Бузова рассказала, почему роман с шоуменом Давидом Манукяном не увенчался успехом.

«Это бессонные ночи, это разбитые сердца, это слезы, потому что ты понимаешь, что тебе нужно ехать в Ульяновск, Челябинск, Томск, потом гастроли в Благовещенске и Владивостоке, и ты не увидишь своего парня месяц. А он молодой свободный ходит по клубам без тебя. И что ты будешь выходить на сцену и вместо того, чтобы развлекать зрителей плакать под свои песни? Себя надо пожалеть!», – заявила телеведущая в фильме «Давай разженимся».

Несмотря на скандал с бывшей возлюбленной, шоумен Давид Манукян не держит зла на Ольгу Бузову.

«Я хорошо к ней отношусь. Надеюсь, что все у нее будет хорошо, как бы и что между нами не происходило, я все равно стараюсь поддерживать человека. Не знаю, как бы, я это стараюсь делать, не жду ничего в ответ», – делился ранее с «Муз-ТВ» Давид Манукян.

Документальное расследование «Давай разженимся» появится в эфире в субботу, 19 марта, в 16.00 на канале «Муз-ТВ».

Напомним, ранее Ксения Собчак рассказала в рамках документального фильма «Давай разнежимся» о браке с Константином Богомоловым.

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