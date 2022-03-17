«Не думала, что мне настолько понравится»: Анна Заворотнюк поделилась впечатлениями от Таиланда

«Погода очень комфортная, если любите жару. Воздух влажный, у меня моментально прошли все шелушения на коже, и весь отдых она выглядела идеально. Солнце очень активное, все две недели активно мазались защитой 50spf. Я сильно загорела, загар нереально красивый, золотой. И, конечно, меня очень впечатлило, что главный транспорт там – это мопеды. И гонять по местным склонам через джунгли – это особый вид кайфа! А еще там повсюду слоны и обезьяны», – резюмировала Анна.