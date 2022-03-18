«Что планируете носить?»: Анна Заворотнюк поделилась модным образом на весну

Модель Анна Заворотнюк опубликовала кадры своих новых вещей. Знаменитость составила модный луки, которые можно взять на заметку.
Наследница актрисы Анастасии Заворотнюк отдала предпочтение дениму, белому и розовому цветам.
«Закупаюсь весенними вещами. Что планируете носить? Какие цвета? Я купила светлые джинсы и розовый яркий свитер», — написала модель в своем телеграме.
Также Анна приобрела свободную футболку. Ее Заворотнюк скомбинировала со светлыми джинсами.
И к ним же модель добавила розовые мюли с открытым мысом.
Напомним, ранее Анна Заворотнюк поделилась впечатлениями от недавнего путешествия в Таиланд. Особенно знаменитости понравились местные пейзажи и кухня.
А еще дочь исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» удивилась, увидев главный тайский транспорт.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.