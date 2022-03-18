«Что планируете носить?»: Анна Заворотнюк поделилась модным образом на весну

Дочь Анастасии Заворотнюк показала, что будет носить в этом сезоне.

Модель Анна Заворотнюк опубликовала кадры своих новых вещей. Знаменитость составила модный луки, которые можно взять на заметку.

Наследница актрисы Анастасии Заворотнюк отдала предпочтение дениму, белому и розовому цветам.

«Закупаюсь весенними вещами. Что планируете носить? Какие цвета? Я купила светлые джинсы и розовый яркий свитер», — написала модель в своем телеграме.

Также Анна приобрела свободную футболку. Ее Заворотнюк скомбинировала со светлыми джинсами.

И к ним же модель добавила розовые мюли с открытым мысом.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк поделилась впечатлениями от недавнего путешествия в Таиланд. Особенно знаменитости понравились местные пейзажи и кухня.

А еще дочь исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» удивилась, увидев главный тайский транспорт.

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