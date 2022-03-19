Стриптиз на сцене: певица Слава скинула шелковый халат, блеснув прелестями

Певица Слава уже много лет выступает на сцене. В свое время она выпустила клип на трек «Попутчица» и стала знаменитой. Теперь в ее копилке множество хитов. Также она стала мамой дочерей Александры и Антонины.

Несмотря на свою занятость, артистка часто посещает вечеринки и следит за тем, что происходит в мире. Недавно она осудила Макса Барских, который запретил слушать его песни на территории России и не вернул деньги за отмененные концерты.

А вот Слава продолжает гастролировать уже несколько недель. Она оказалась в очередном городе, где исполнила свои хиты для поклонников. Для одного из номеров певица облачилась в длинный шелковый халат. Потом она решила его расстегнуть и осталась в боди и шортах. Она блеснула прелестями фигуры перед публикой. При этом 41-летняя артистка призналась, что довольна тем, как выглядит.

«Пошел сплошной бодипозитив», — шутливо написала звезда.

Поклонники были ошеломлен ее поступком. Однако многие осыпали ее комплиментами. Певица получила массу теплых комментариев.

«Какая классная», «Это было шикарно», «Какая красотка», «Мне вы всегда нравились», «Смелый шаг», «И зачем этот стриптиз?», «Вы вас любим не за это», «Какая красивая женщина», «Да, вам есть, что показать», «Как сочная», «Я просто кайфую отвас», — прокомментировали пост подписчики.

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