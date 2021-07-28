«Фоткала Тоня»: девятилетняя дочь певицы Славы запечатлела пожилого отца в модной рубашке

Певица Слава в Instagram разместила снимок своего гражданского мужа бизнесмена Анатолия Данилицкого. На кадре он запечатлен в модной рубашке. Фотографию сделала общая девятилетняя дочь исполнительницы и предпринимателя.

«Просто Анатолий! Фоткала Тоня. У меня вообще к этому таланта нет! Как вам Тонечкина работа?» Певица Слава

«Шикарно», — заявил в комментариях актер Гоша Куценко. «Очень нравится смотреть на вашу крепкую семью. Я большая поклонница вашего шикарного голоса», «Анатолий на этом кадре получился просто супер», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что гражданскому мужу певицы Славы в следующем году исполнится уже 70 лет. Вместе с исполнительницей, которая младше его на 28 лет, они уже долгое время.

Заметим, что порой витают слухи будто бы Слава стала жить с Данилицким из-за денег и продвижения по творческой лестнице. Сама она уже не раз опровергала эту информацию.

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