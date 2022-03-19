«Хоть ты и считаешь меня строгой»: Симона Юнусова поздравила с днем рождения дочь Тимати

Бабушка Алисы Юнусовой сообщила о дне рождении внучки. Симона Юнусова написала душевное поздравление для дочери Тимати.

Восемь лет назад у сына Симоны Юнусовой родилась дочь Алиса.

«Сегодня этой девчонке исполнилось восемь лет! На каждое поколение приходится свое испытание. Надеюсь, она пройдет его достойно и вырастит человеком мира, где все люди-братья, где не будет ненависти и злобы. Я мечтаю, чтобы Алиса жила и училась там, где ей будет хорошо. Я хочу, чтобы у нее всегда был выбор», – написала Симона в личном микроблоге.

Симона рассказала, какой видит внучку. Также родительница Тимати призналась, что в глазах Алисы она является строгой бабушкой.

«Девочка получилась добрая, эмоциональная, творческая, а творчество дает людям огромные возможности. Пусть Алиса остается увлеченной и упорной и, конечно, счастливой! С днем рождения, мой маленький воин, у тебя все получится, вот увидишь! Я очень верю в тебя и люблю до изнеможения, хоть ты и считаешь меня строгой», – отметила бабушка именинницы.

Напомним, ранее Симона Юнусова поздравила младшего сына Артема с 35-летием.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.