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«Я знаю, что ты никогда не оставишь меня»: Симона Юнусова поздравила младшего сына с 35-летием

Мать рэпера Тимати трогательно обратилась к Артему Юнусову в день его рождения.

«Я знаю, что ты никогда не оставишь меня»: Симона Юнусова поздравила младшего сына с 35-летием
Симона Юнусова с младшим сыном Артемом. Фото: instagram.com/simona280/

Младший брат рэпера Тимати, Артем Юнусов 19 февраля отмечает свой день рождения. Музыкант, известный как DJ Temniy, достиг 35-летия. Первой с именинами его поздравила мама, Симона Юнусова. В своем микроблоге она трогательно обратилась к сыну.

«Мой любимый мальчик, я дожила до твоих 35 лет!!! Ты моя душа, моя надежда и опора. Я знаю, что ты никогда не оставишь меня и всегда будешь заботиться не формально, а с искренней любовью!

Не знаю как, но тебе передались все те семейные ценности, которые мне хотелось видеть в вас», — написала мать младшему сыну.

Симона Юнусова с младшим сыном Артемом. Фото: instagram.com/simona280/

Мать уверена, что все лучшее у сына еще впереди, и мир заговорит о нем. Напомним, что Артем Юнусов на 3 года младше брата Тимура. Он не женат, детей тоже не имеет.

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