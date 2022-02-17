«Все кажется каким-то необычным»: Симона Юнусова без детей и внуков отдохнула на Байкале

Среди последних публикаций личного микроблога родительницы Тимати — Симоны Юнусовой — появилась запись об отдыхе на Байкале.

Юнусова отметила, что улетела в Бурятию без внуков и детей. Родительница шоумена вместе с подругами насладилась красотами Байкала. Симона Юнусова позировала в ярком утепленном комбинезоне и меховой шапке на озере.

Симона Юнусова успела «поцеловать» Байкал. Такое развлечение придумали местные жители. В небольшую лунку в озере наливают напиток, а туристы через трубочку выпивают. Этот процесс называют «поцелуем Байкала».

«Здесь учитывается много разных аспектов и подбирают индивидуальную программу для каждого. Для этого мне провели диагностику по пульсу, чтобы понять какие проблемы есть в организме и как это скорректировать», — рассказала Симона Юнусова о своих оздоровительных процедурах на отдыхе.

«В Бурятии вообще оказалась большая научная база восточной медицины. Это незнающему человеку непонятна ни пульсовая диагностика, ни некоторые процедуры, напоминающие обряды. Все кажется каким-то необычным. На самом же деле все давно научно изучено и имеет глубокие корни», — резюмировала Юнусова.

Напомним, ранее мама Тимати рассказала об отношении к возлюбленным сына.

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