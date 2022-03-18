«С двоюродной сестренкой»: Камила Валиева вышла на весеннюю прогулку с малышом в коляске

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева пришла в себя после скандалов, связанных с ее именем во время Олимпиады в Пекине.

Сейчас спортсменка проводит много времени со своими родными и близкими. В микроблоге Камила Валиева поделилась снимком, который сделала во время весенней прогулки.

В кадре она позирует с детской коляской, в которой спит ее кузина.

«Встретилась со своей двоюродной сестренкой», — подписала кадр Камила Валиева.

Под снимком тут же образовался целый форум. Поклонники Камилы Валиевой со всего мира оставляют комментарии на русском, английском, китайском, японском и других языках.

«Камилу очень любят дети, потому что она светлый и добрый человек с огромным сердцем и красивой душой», «Я — японец и комментирую. Я так рад видеть твою улыбку», «Камила — умница», «Такая милая», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.