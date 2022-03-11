«Была в жутчайшем напряжении»: тренер по лыжным гонкам высказался о допинговом скандале с Камилой Валиевой

Юрий Бородавко считает, что спортсменка не позаботилась о своей спортивной карьере.

Олимпиада в Пекине закончилась, а допинговый скандал с Камилой Валиевой не утихает. Ситуацию, в которой оказалась 15-летняя спортсменка, недавно прокомментировал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Бородавко уверен, что ошибки Валиевой в личном зачете были допущены из-за тревожного состояния фигуристки.

«Камила уже является великой спортсменкой. Конечно, то, что с ней случилось, очень бьет по психологии, особенно в координационно сложных видах — таких, как фигурное катание. Те ошибки, которые Камила показала в произвольной программе, говорят о том, что спортсменка была в жутчайшем напряжении. Она не справилась прежде всего с психологией. Но все это проходит», — отметил тренер в беседе с gazeta.ru.

Тренер сборной России заявил, что Камила Валиева должна была лучше следить за собственными рисками.

«Если верна версия, что ее дедушка принимает эти таблетки, и препарат мог попасть в ее организм через стакан, то это тоже из разряда разгильдяйства и непонимания степени ответственности, которая лежит на самой спортсменке», — заявил Юрий Бородавко.

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