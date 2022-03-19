Звезда «Эйфории» сыграет вместе с Дакотой Джонсон в новой истории по Человека-паука

Актриса Сидни Суини станет частью каста предстоящей ленты Marvel «Мадам Паутина». К слову, события фильма разворачиваются во вселенной «Человека-паука».

Главную роль в киноленте исполнит Дакота Джонсон. А компанию ей составит звезда сериала HBO «Эйфория».

К слову, Джонсон может сыграть роль пожилой женщины, которая способна на телепатию и видеть будущее. Однако в комиксах о приключениях Человека-паука есть и другая героиня – Джулия Карпентер, которая тоже связана с главным героем Marvel. Раньше этот персонаж был Женщиной-пауком. Об этом сообщает Deadline.

Напомним, ранее Сидни Суини сообщила о своем предстоящем замужестве. Актриса готовится к свадьбе с 37-летним бизнесменом. Знаменитость ответила «да» на предложение бойфренда Джонатана Давино.

Жених Суини не связан с шоу-бизнесом. Это было обязательным условием в начале отношений пары. Актриса не любит встречаться с парнями, с которыми будет работать в одной сфере. К слову, семья жениха Сидни владеет двумя крупными компаниями — 14th Round и Finalbell.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.