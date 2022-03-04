Звезда «Эйфории» Сидни Суини выходит замуж

Стало известно, что помолвка исполнительницы главной роли в популярном молодежном сериале «Эйфория» — не слух. Сидни Суини действительно приняла предложение бойфренда Джонатана Давино стать его женой.

Напомним, актриса Сидни Суини получила всемирную славу после появления в сериале HBO «Эйфория». Блондинка исполнила роль ученицы старших классов Кэсси Ховард. После завершения первого сезона фильма Сидни стали снимать для лучших зарубежных глянцевых журналов.

За молодой актрисой стали наблюдать толпы поклонников. Именно они первыми заговорили о предстоящей свадьбе Суини. И только на днях актриса подтвердила свою помолвку с Джонатаном Давино. Об этом знаменитость заявила в беседе с People.

Семья бойфренда актрисы владеет двумя крупными компаниями — 14th Round и Finalbell. Ранее Сидни Суини говорила, что предпочитает строить отношения с мужчинами, чей бизнес не относится к развлечениям или шоу-сфере.

Напомним, ранее старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина вышла замуж. Даная Пригожина, по словам ее отца, должна была перенести свадьбу. Однако торжество все же состоялось в марте 2022 года, как и планировала Даная.

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