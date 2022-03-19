«Он был шокирован»: Максим Матвеев рассказал, как сын реагирует на его роли

Возлюбленный Елизаветы Боярской – Максим Матвеев – поделился подробностями воспитания детей. Знаменитость отметил, что сыновья редко смотрят фильмы с его участием.

Зять Михаила Боярского объяснил, почему собственные дети не проявляют большой интерес к ролям папы.

«Я бы не сказал, что смотрят. Андрей, будучи маленьким, увидел по телевизору фильм «Уикенд» Станислава Говорухина. В нем моего персонажа запирают в лифте, и он истошно кричит. Андрей не мог понять, почему папа орет. Он был шокирован. Это непросто. Сейчас старший уже понимает, что съемки — часть нашей жизни», — признался Матвеев.

больше по теме Матвеев впервые рассказал об отношениях с Михаилом Боярским У актера довольно теплые чувства к своему тестю.

Вместе со своими сыновьями артист предпочитает смотреть зарубежные киноленты. Например, недавно они всей семьей наслаждались корейским сериалом «Игра в кальмара».

«Чему учат дети? Терпению, эмпатии, непосредственности, бескорыстности в проявлении чувств», — добавил актер в YouTube-шоу «ОК на связи!».

Напомним, ранее Максим Матвеев поведал, что на самом деле чувствовал при знакомстве с Лизой Боярской.

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