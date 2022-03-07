Максим Матвеев рассказал, что на самом деле чувствовал при знакомстве с Лизой Боярской

Максим Матвеев и Лиза Боярская вместе уже более 10 лет. За эти годы им часто приписывали расставание, ведь не секрет, что звезды вынуждены работать в разных городах. Максим преимущественно занят в Москве, Елизавета — в Санкт-Петербурге.

Однажды Боярская призналась, что встреча с Максимом – лучшее, что было в ее жизни. Это было на пробах фильма. «Я потеряла дар речи от его красоты!» — заявила актриса.

При этом Матвеев рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец о том, что лично он чувствовал, когда впервые увидел дочь «Д’Артаньяна».

«Первая встреча с Лизой у меня была, наверное, не такой запоминающейся как для нее. Но я тогда просто пришел на пробы и сделал все возможное, чтобы эти пробы пройти. А Лиза была моей партнершей. После того раза мы еще долго почти не общались».

Долгое время мысли и чувства копились. В итоге актеры поняли, что жить друг без друга они не могут.

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