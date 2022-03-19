«На основаниях, предусмотренных законодательством»: звездный адвокат объяснила, как отберут замок у Галкина и Пугачевой

Пока Алла Пугачева и Максим Галкин с семьей обживаются в Израиле, куда спешно отбыли в конце февраля, в России на их роскошный замок в деревне Грязь стоимостью свыше миллиарда рублей уже возник спрос. Нашлись желающие купить особняк, а также появились предложения, что можно в нем открыть.

«Мнение, которые высказывают люди, имеет право на жизнь, так как это предусмотрено конституцией РФ — у нас же прописаны свобода мнения и свобода слова. Другое дело, попадает ли это мнение под санкции Гражданского, Административного или Уголовного Кодексов. А на этот вопрос смогут ответить правоохранительные или судебные органы Российской Федерации», — оценила предложения адвокат Жанна Маргулис.

Критик Сергей Соседов даже высказался о том, чтобы изъять замок в Грязи в пользу благотворительных нужд или национализировать. Возможно ли это, Жанна Маргулис пояснила специально для Teleprogramma.pro.

«Что касается собственности Аллы Пугачевой, то ее собственность, как и собственность любого другого гражданина нашей страны, охраняется Конституцией РФ. Изъята она может быть только на основаниях, предусмотренных федеральным законодательством. То есть без решения суда просто прийти и отобрать не получится», — подчеркнула Жанна Маргулис.

Такими основаниями, например, могут стать долги собственника или конфискация за совершение преступления и иные причины.

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