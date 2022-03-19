«Родной мой»: Костенко вручила Тарасову праздничный торт в теплой семейной обстановке

Накануне, 18 марта, Дмитрий Тарасов отметил свой день рождения. Футболисту исполнилось 35 лет. Праздник спортсмен провел в семейном кругу – с женой Анастасией Костенко, дочками Миланой и Евой и сыном Алексеем, а также дочкой Ангелиной от первого брака.

В своем телеграм-канале Анастасия показала, как вручила мужу праздничный торт со свечами.

«С днем рождения, родной мой. Вот такая уютная семейная обстановка», — написала Костенко.

Напомним, долгожданного сына модель родила спортсмену в прошлом году. С тех пор футболист периодически подогревает слухи о том, что готов к рождению еще одного ребенка.

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