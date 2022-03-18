«Сюрприз удался!»: Костенко показала, как удивляла ночью Тарасова в день рождения

Бывший муж Ольги Бузовой, спортсмен Дмитрий Тарасов 18 марта отмечает день рождения. Многодетному отцу исполняется 35 лет. И первой с именинами его поздравила жена Анастасия Костенко.

Модель решила приготовить неожиданный сюрприз мужу прямо в полночь 18 марта. Костенко оформила гостиную в романтической тематике, выложив зажженными свечами сердце на полу. Как это выглядело, девушка показала в своем микроблоге, предварительно погасив свет.

«Сюрприз удался!», — сообщила Костенко.

Кроме того, она обратилась к мужу в своем микроблоге с теплыми словами и признаниями: «Я часто говорю тебе, какой ты замечательный человек, муж и отце, как я счастлива с тобой и как ценю тебя. Каждый день я думаю о тебе и улыбаюсь до ушей, когда я вижу плоды нашей любви! Самое забавное – это видеть, как проскальзывает твоя мимика в наших детях».

Напомним, Тарасов и Костенко поженились четыре года назад, за это время они трижды стали родителями – у них две дочки и сын.

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