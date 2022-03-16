«Зачем?»: Тарасов удивился решению дочери выйти замуж

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают троих детей — двух дочек и сына. Накануне их старшая дочь Милана удивила звездного отца необычным решением.
Малышка в пышном платье покрасовалась перед зеркалом и сообщила отцу, что собралась замуж. Забавный диалог Дмитрий опубликовал в своей соцсети.
«Ты замуж собралась? — спросил Дмитрий.
Да, — уверенно ответила Милана.
Зачем? — недоумевал звездный отец.
Потому что я уже взрослая!» — ответила дочь модели и футболиста.
Напомним, долгожданного сына Анастасия Костенко подарила футболисту осенью прошлого года. С тех пор семья периодически подогревает слухи об очередном пополнении. Дмитрий не раз отмечал, что легко справляется с тремя детьми, а значит, справится и с четвертым.
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