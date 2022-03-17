«Слабо Тимуру в лицо сказать?»: в Сети затравили Барских за его высказывания о российских звездах

С началом спецоперации России на Украине Макс Барских стал поливать грязью весь отечественный шоу-бизнес. Артисты долго молчать не стали и ответили украинскому певцу, который зарабатывал деньги и получал награды именно в России.

Первым высказался Тимати, затем к нему подключились певица Слава, Яна Рудковская и другие.

Накануне Макс опять опубликовал в своей соцсети кадры, на которых в очередной раз высказал свою точку зрения. Некоторые пользователи Сети буквально недоумевают от всего происходящего, другие уже заподозрили певца в употреблении запрещенных препаратов.

«Слабо Тимуру в лицо сказать? Жалкое зрелище! Хорошо говорить об этом, сидя где-то в Дубае», — набросились на Барских некоторые фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.