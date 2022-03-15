«Хватило на неделю»: Вернувшаяся из Таиланда дочь Заворотнюк, пожаловалась на срыв поездки на Мальдивы

Анна Заворотнюк купила билет домой за огромные деньги и теперь расстроена отменой следующего путешествия.

За дочерью известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно наблюдают поклонники. Одним из основных вопросов, интересующих публику, остается состояние здоровья актрисы. Последние несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. Состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» — это большая тайна. Родные давно надежно скрыли ее от глаз окружающих.

Петр Чернышов — муж актрисы, с публикой не общается, так что Анна — единственный источник новостей о знаменитости. Но девушка очень остро реагирует, когда интересуются мамой. Она тяжело переносит болезнь родного человека и долгое время не могла справиться с депрессией, пишет argumenti.ru.

Ей больше нравится делиться с поклонниками своей личной жизнью и экзотическими путешествиями. Совсем недавно девушка прилетела из Таиланда и решила ответить на вопросы подписчиков.

На вопрос о том, когда будет ее следующая поездка, Анна ответить затруднилась. Девушка посетовала, что следующий запланированный отдых на Мальдивах срывается.

«Должны были полететь на Мальдивы через неделю, но все естественно отменилось», —

поделилась с подписчиками Анна Заворотнюк.

Брюнетка провела всего неделю в России и уже устала, но в связи с отменами рейсов, об отдыхе на

время придется забыть.

Предыдущее путешествие девушки тоже было омрачено. В связи с событиями в мире

Заворотнюк-младшая долго не могла вылететь из Таиланда в Россию из-за отмены рейсов.

Ситуацию еще омрачила блокировка банковских карт, девушка осталась без денег за рубежом. Ей пришлось заплатить немалую сумму, чтобы вернуться в страну.

Ранее тяжелобольная экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина удивила неравнодушных подписчиков новыми подробностями своего состояния. Она сообщила, что согласно новым анализам, ей могут ампутировать почку, пишет ФАН.

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