Оставляла малютку-дочку на Меладзе, но было куча вопросов: Джанабаева шифровалась ради участия в «Маске»

Альбина Джанабаева в свежем интервью призналась, что когда ей предложили принять участие в шоу «Маска», она не сомневалась ни секунды. Жена Валерия Меладзе уверена, что это очень интересная авантюра для любого артиста. «Здорово, что в «Маске» интрига держится до последнего, и игра в «угадайку» захватывает всех», — отметила Альбина.

Певица, кстати, скрывалась в костюме Павлина. После того, как ее раскрыли, Джанабаева уверена, что все и жюри, и поклонники будут скучать по этому персонажу. Уж очень он красив. «В первую очередь, разоблачения я ждала от Тимура Родригеза, он, конечно, гениальный слухач. Так в итоге и получилось», — пошутила артистка.

Ради участия в «Маске» Альбине приходилось шифроваться даже от семьи. А ведь у певицы есть маленькая дочка Агата. Жене Валерия Меладзе было непросто оставлять малышку дома. Ведь она кормящая мама. Тем более, что куча вопросов возникло у возлюбленного певицы: куда это жена едет, да еще и на чужой машине.

«От друзей еще туда-сюда, а вот от домашних сложнее всего. Вот как объяснить мужу, родным, что я постоянно куда-то уезжаю, да еще и не на своей машине? У нас доченьке еще и года не исполнилось, я кормлю… Вопросов очень много было», — приводит «СтарХит» слова Альбины Джанабаевой.

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