«Картошечку, селедочку, салатик»: домработница рассказала о вкусовых предпочтениях Аллы Пугачевой

Людмила Дороднова много лет трудилась в доме Примадонны.

Людмила Дороднова – одна из самых известных домработниц России. Известна тем, что много лет работала со звездами. В списке ее работодателей – Алла Пугачева, Филипп Киркоров, который, собственно, и отправил Люсю, как ее ласково называли, на пенсию в 2020 году.

Дороднова стала свидетелем начинающегося романа Примадонны и Филиппа Киркорова. По ее словам, артист приходил к Алле Борисовне с розами, которые она не любит, и обожал черную икру. А вот у Примадонны вкусовые пристрастия попроще.

«Она любит картошку, селедочку, салатик — вот такое все. Она еще любит, когда капуста, морковка, лучок тушатся. Филипп это не ест, а Алла это ела», — цитирует Дороднову «АиФ».

Напомним, в начале марта Алла Пугачева вместе со своим пятым мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри уехала из России. Предположительно, семья находится в Израиле.

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