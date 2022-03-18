Только вчетвером: с кем Пугачева выходит на променад в Израиле

Алла Пугачева вместе с шоуменом Максимом Галкиным находится в Израиле. Пара, по слухам, обосновалась на трехэтажной вилле с бассейном. О местонахождении Примадонны ранее журналистам рассказал Андрей Данилко.

Украинский певец сумел поговорить с Максимом Галкиным, который подтвердил ему их с Аллой отъезд за границу. Данилко также подметил, что звездная чета давно планировала отпуск за границей. К тому же, Максим остался без рекламных контрактов, пишет News.ru.

При этом в одном из популярных Telegram-каналов появилось первое фото Аллы Борисовны на прогулке за границей. Так, на променад Примадонна отправилась с шоуменом Максимом Галкиным и детьми — двойняшками Гарри и Лизой. Вчетвером они были замечены на прогулке. Оделась певица непримечательно, чтобы слиться с толпой и не привлекать к себе лишнего внимания. Кажется, детям Аллы Пугачевой в Израиле очень нравится. Благодаря теплой погоде, а в Кесарии, где остановилась с семейством певица, сейчас +15, дети могут щеголять в тонких курточках и футболках. Ну а поклонники Примадонны задаются вопросом: не нужно ли детям ходить в школу и как долго продлятся их «каникулы» в Израиле.

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