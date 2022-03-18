Этель в розовом, Клара в черном: скрывшийся в Латвии Виторган привел нарядных дочек в синагогу

82-летний Эммануил Виторган, как и многие другие знаменитости, покинул страну в конце февраля. Актер с женой Ириной Млодик и маленькими дочками Этель и Кларой улетел в Латвию, на родину своей жены.

В иудейский праздник Пурим Виторган не стал откладывать поход в синагогу, и отправился туда вместе с маленькими дочурками. Малышки послушно сидели скамейках всю службу, а затем позировали для фото.

Старшая Этель нарядилась в розовое платьице, а младшенькая Клара предстала в черном с белым воротничком.

Ранее певица Жасмин, скрывшаяся в Израиле, тоже рассказывала, как праздновала Пурим. Звезда принарядилась в карнавальный костюм.

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