«Было запланировано еще в начале года»: певица Жасмин объяснила, почему покинула страну

Артистка призналась, что постоянно летает в Израиль, и эта поездка никак не связана с попытками скрыться.

Многие звезды с началом российской спецоперации на Украине поспешили покинуть страну. Так сделали Ксения Собчак с сыном и мужем, Александр Васильев, Рената Литвинова и даже Алла Пугачева с семьей.

Улетела за границу и певица Жасмин. Многие подписчики запереживали о своей любимице, много писали ей в соцсетях на эту тему, и артистка решила объясниться, по какой причине она отбыла из России.

В настоящее время Жасмин с детьми находится в Израиле. Здесь, рассказала она, у нее много родственников, а также могила умершего летом 2021 года отца, и она старается часто навещать ее.

Поэтому призналась, что если бы не было так грустно, то она обязательно бы посмеялась над новостями о том, что уехала на Землю Обетованную, чтобы переждать непростое время подальше от России.

«Мы уехали, как было запланировано еще в начале года, и скоро вернемся по тому же плану. А пока здесь, на Святой Земле, я просто помолюсь за всех вас…», — резюмировала звезда.

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